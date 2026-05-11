¿Cómo funciona el sistema electoral colombiano de cara a las elecciones presidenciales?

CARACAS.- Las elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo, a partir de las 8:00 AM, cuando se abrirán los centros de votación en el país vecino.

El proceso para elegir al nuevo mandatario de la nación consiste en que los ciudadanos reciban su tarjetón, marquen el candidato de su preferencia y depositen el voto en la urna para completar un sistema manual que, según las autoridades, garantiza evidencia física para cualquier verificación posterior.

El conteo de los sufragios comenzará a las 4:00 PM luego de que cierren todos los centros de votación para que, posteriormente, los jurados abran las urnas y cuenten los tarjetones uno por uno.

Los resultados se registrarán en un formulario E14, que se produce en tres copias: una se guarda, junto con los votos, en bolsas selladas bajo custodia legal; otra se escanea y se publica en la web para consulta pública; y la tercera se transmite vía telefónica como un reporte preliminar.

Dicho reporte es el que se conoce como «preconteo», que son los primeros resultados que se anuncian por los medios de comunicación o internet, pero no son oficiales.

El resultado oficial llega con el escrutinio que se realiza el mismo día por los jueces, notarios y funcionarios públicos. El sistema electoral colombiano se resume en voto manual, conteo físico y resultados oficiales, solo después del escrutinio antes mencionado.

Este es un proceso que, con la presencia de la misión internacional más grande de la historia, busca garantizar transparencia y confianza en la elección presidencial.

Unión Radio