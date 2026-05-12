Llega a España primer barco con crudo venezolano como pago del gas a Repsol

MADRID.- El primer barco con crudo procedente de Venezuela como pago por el gas que Repsol produce en el activo Cardón IV -operado de manera conjunta con la italiana ENI y que sirve para abastecer a las plantas de generación eléctrica del país sudamericano-, ya llegó a España.



Según informaron este martes fuentes de la energética española, su arribo se produce después del acuerdo alcanzado con el Gobierno venezolano, en el marco de la licencia general emitida por la Administración estadounidense.



Este acuerdo estratégico, firmado el pasado 12 de marzo con el Gobierno de Venezuela y la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA), tiene como objetivo reforzar la estabilidad a largo plazo de la producción de gas en Cardón IV, y definir los mecanismos de pago, incluyendo la asignación progresiva de cargamentos de crudo.

En un foro empresarial celebrado este abril, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, habló del «acuerdo relevante» por el que la energética española incrementará la producción de gas natural en Venezuela y que garantiza el 50 % de la generación eléctrica, en un momento en el que ese país «necesita electricidad más que nunca».

Durante la firma del acuerdo,la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el acuerdo con Repsol y la italiana Eni, dos empresas europeas que, dijo, «se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo».

EFE

