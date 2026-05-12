Kremlin rebaja las expectativas sobre un posible fin de la guerra de Ucrania

MOSCÚ.- El Kremlin rebajó este martes las expectativas de un pronto fin de la guerra de Ucrania y matizó los últimos comentarios al respecto del presidente ruso, Vladímir Putin.



«El presidente afirmó (en rueda de prensa el 9 de mayo) que Rusia sigue abierta al diálogo», explicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, en relación con sus últimas declaraciones en las que aseguró creer que la guerra «se acerca a su fin».



De este modo, explicó que «el trabajo acumulado en el proceso de paz nos permite afirmar que realmente se acerca a su conclusión. Pero en este contexto, no podemos hablar de nada concreto en este momento».



El Kremlin sigue enrocado en su posición inicial con respecto a las negociaciones para la paz y considera que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debe «asumir la responsabilidad y tomar la decisión necesaria» para finalizar el conflicto.



Por lo tanto, «para terminarla (la guerra) y ponerle un punto y final, aún queda mucho trabajo por hacer», aseguró.



A su vez, aclaró que una reunión entre ambos mandatarios solo es posible en Moscú.



Inmediatamente, Peskov aclaró que la tregua propuesta por Putin para el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial finalizó.



«El alto al fuego humanitario ha terminado y la operación especial (guerra de Ucrania) continúa», añadió.



Rusia y Ucrania respetaron parcialmente la tregua de tres días acordada con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para conmemorar el aniversario de la victoria sobre la Alemania Nazi, la festividad más importante para el nacionalismo ruso.



Hubo mutuas acusaciones de ataques contra posiciones en varios sectores del frente, según los partes de guerra emitidos por Moscú y Kiev.



Ambas partes esperan la pronta llegada de los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, para reanudar unas negociaciones de paz estancadas desde febrero, coincidiendo con el estallido del conflicto con Irán.

EFE

