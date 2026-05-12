Calles: $50 mil millones activarían a plenitud la industria láctea nacional

CARACAS.- El sector lácteo ha experimentado una transformación significativa, cerrando el año 2025 con un balance positivo y proyectando el inicio formal de exportaciones para el año 2026.

Este avance se apoya principalmente en el crecimiento del rebaño bufalino, que ha posicionado al país como líder regional en este rubro.

El economista agrícola Carlos Calles, experto en ganadería bufalina, recalcó la necesidad de diversificar la producción en Venezuela. “Ésta es la gran oportunidad, sin duda alguna, porque el petróleo ya está mostrando restricciones. Es necesario hablar un poco del tema petrolero para conectarlo con el tema de la acción rápidamente”.

“Necesitamos para restaurar en 30 años la industria petrolera cerca de $180 mil millones de dólares, mientras que para generar a plena capacidad de producción nuestra industria láctea necesitaríamos mucho menos , unos $50 mil millones y en menos tiempo”, precisó.

En entrevista a Saúl Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio, aseguró que “en 24 años podríamos plenamente producir 24.5 millardos de litros de leche anual. De hecho, las predicciones más certeras nos dicen que lo podemos hacer hasta en 12 años con situaciones ideales”.

Resaltó que que es muy importante “que las inversiones extranjeras que lleguen a Venezuela para desarrollar esas 35 millones de hectáreas disponibles para el desarrollo de lácteos. Tierra fértil, agua y gente con vocación agraria, y es, insisto, la verdadera posibilidad de diversificar la economía en el país”.

“Cuando yo hablo de la industria láctea es desde la producción de la materia prima, hasta la cadena de frío, la transformación, todo esto, hasta llevarlo a la mesa del consumidor, dentro o fuera de Venezuela”, agregó.

Recomienda además resolver los problemas con el suministro de energía eléctrica. “La energía eléctrica que no nos llega a nosotros ni a nuestros hogares o fincas, es la energía eléctrica que le estamos dando a la industria petrolera para que pueda generar divisas y, en gran medida, pague deuda”.

Al referirse a los precios, señaló que eso se define en el mercado. “El mercado de Venezuela algo distorsionado porque hay lo que se conoce técnicamente como monopolio”.

Enfatiza que cuando hagamos las inversiones necesarias para producir suficientes cantidades de leche, incluso vía exportación, pues obviamente que “todos estos problemas con los precios se van a normalizar”.

“Mientras tanto, cuando apenas se produce para transformar esto muy artesanalmente, y no lo digo de manera peyorativa, en quesos que ni siquiera cumplen con los normas mínimas, que no son quesos pasteurizados, no hay trazabilidad, entonces todo pasa a una producción muy informal y, además, muy irregular”, explicó.

Invitó a la primera Expo Agro Negocios Lácteos 2026 que tendrá lugar en septiembre “donde se intentará despertar la industria láctea en Venezuela”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio