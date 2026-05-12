Onda tropical N°2 se desplaza sobre el oriente del país

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que la onda tropical número 2 de la temporada se desplaza por el oriente de territorio venezolano y que la onda tropical número 3 se encuentra por el océano Atlántico tropical.

El pronóstico para este 11 de mayo apunta a que se registrarán zonas parcialmente nubladas en gran parte del territorio y formación de núcleos convectivos con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas.

Las lluvias se presentarán en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Trujillo y Zulia. Asimismo, se esperan precipitaciones más dispersas en Delta Amacuro, sur de Anzoátegui, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas y Portuguesa.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio