martes, mayo 12, 2026
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OMS eleva a 11 los casos positivos por hantavirus

Mundo
Updated:
Director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom/EFE
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MADRID.- El director general de la OMS, Tedros Adhanom, elevó este martes a once el número de casos positivos asociados al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y aseguró que todos los sospechosos y confirmados han sido aislados bajo una supervisión médica «estricta» para minimizar el riesgo de cualquier transmisión posterior.


Así lo ha aseguró el responsable de la OMS durante una rueda de prensa en Madrid al hacer hincapié en que el riesgo para la salud global ante este brote «sigue siendo bajo».

EFE

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