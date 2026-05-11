Diputado Alexis Algarra pide «refundar» el Poder Judicial con magistrados imparciales

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la Comisión de Política Interior, Alexis Algarra, consideró que es necesario «refundar» el Poder Judicial del país y escoger magistrados que no militen en partidos políticos.

«Es urgente que las instituciones vuelvan a la Constitución. En el caso del Poder Judicial, tenemos que refundar, empezar prácticamente desde cero; básicamente de los cimientos, porque deja mucho qué desear y los ciudadanos no estamos satisfechos con el desempeño de la jurisdicción en Venezuela (…) no nos podemos limitar a aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia», expresó en enentrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Entre Líneas de Unión Radio .

El parlamentario insistió en que el máximo órgano judicial del país requiere de magistrados «independientes e imparciales», porque es necesario hacer un proceso de selección de profesionales y «sacar a los partidos políticos de la justicia».

Algarra señaló que una vez culminado el proceso de selección de magistrados, se debe reformar la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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