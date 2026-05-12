Autoridades monitorean derrame en el Golfo de Paria

CARACAS. – El ministro para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, informó que el despacho mantiene un seguimiento permanente a la situación generada por el derrame de hidrocarburos posiblemente proveniente de Trinidad y Tobago. A la fecha de hoy, el incidente impacta sectores del Golfo de Paria y diversas zonas costeras del oriente venezolano.

Según informes técnicos preliminares, los equipos institucionales confirmaron afectaciones en puntos específicos del estado Sucre y mantienen bajo estricta vigilancia áreas estratégicas en Delta Amacuro. La institución activó protocolos de atención especializada para evaluar la magnitud de los daños en la región afectada.

El monitoreo constante permite identificar los desplazamientos del material oleoso y prever posibles impactos en zonas de alta sensibilidad ecológica. Esta labor de seguimiento constituye la primera fase de una respuesta integral diseñada para contener la propagación de los hidrocarburos en aguas venezolanas.

Ñáñez explicó en sus cuentas oficiales, que por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Ministerio de Ecosocialismo ordenó el despliegue inmediato de un equipo técnico multidisciplinario.

Este grupo está integrado por especialistas ambientales, biólogos y personal experto en evaluación de riesgos.

Los funcionarios se encuentran en las zonas afectadas para realizar verificaciones in situ y profundizar en los análisis químicos y biológicos necesarios para determinar el alcance real de la contingencia.

El equipo especializado ejecuta acciones de mitigación orientadas a proteger los ecosistemas marino-costeros, con especial atención en los manglares y las áreas de reproducción de especies.

Estas maniobras buscan reducir el impacto negativo sobre la biodiversidad local y garantizar la seguridad de las comunidades pesqueras que dependen de estos recursos.

La intervención técnica prioriza la contención física y la limpieza selectiva en los puntos críticos detectados durante los sobrevuelos y recorridos marítimos.

Añadió que el despacho actuará con el máximo rigor técnico que exige esta emergencia ambiental y aseguró que la defensa de la soberanía ecológica del país implica una actuación responsable y documentada ante eventos de origen externo.

El ministerio prepara informes exhaustivos sobre las cuestiones técnicas que definen el daño causado, asegurando una base científica sólida para cualquier procedimiento administrativo o internacional posterior.

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Prensa Minec / Unión Radio