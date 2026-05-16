Merideña localidad de Tucaní suma más de un mes sin agua por obstrucción en diques

MÉRIDA.- Varias familias están afectadas en municipios como Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora, Tulio Febres Cordero y Caracciolo Parra Olmedo por las fallas en el suministro de agua potable.

El municipio Caracciolo Parra Olmedo (Tucaní) enfrenta el escenario más crítico superando los 30 días de parálisis casi total en el suministro de agua con una falla que afecta tanto al casco central como a los sectores rurales

Así lo señala, José Gregorio Chuecos, vicepresidente de la Comisión de Ambiente del Consejo Legislativo del Estado Mérida.

“La situación es bien difícil que la estamos viendo en muchos municipios, ponían cerca de 42 días la parroquia Tucaní sin el suministro del agua potable”, detalló.

Desde el Consejo Legislativo señalaron que invitarán a las autoridades locales encargadas del funcionamiento del servicio de agua potable para conocer sobre las causas y cuáles son las soluciones del problema que afecta distintas zonas andinas.

SPLL / Unión Radio