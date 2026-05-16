13 personas resultaron lesionadas tras accidente de tránsito en Falcón

CARACAS.- Un camión y una unidad de transporte colectivo colisionaron en la carretera nacional Coro – Punto Fijo, a la altura del cerro atravesado jurisdicción del municipio Carirubana.

Según el reporte de Protección Civil, al menos 13 personas resultaron heridas,entre ellos el conductor del vehículo de carga pesada identificado como Pedro Zea, de 37 años.

Entre los afectados también está el chófer del transporte público identificado como José Coronel de 37 años.

La mayoría de los heridos fueron trasladados hasta el hospital Dr. Rafael Calles Sierra de Punto Fijo donde reciben atención.

Unión Radio