Mérida espera gran afluencia de visitantes en la venidera temporada de vacaciones

CARACAS.- En el estado Mérida los operadores de turismo ya se preparan para recibir a los visitantes en la temporada más larga del año, señalan que desean dar la mejor atención a quienes escojan Los Andes como destino.

Prestadores de servicios, posaderos, parques temáticos y sitios atractivos están listos para la próxima zafra.

Elizabeth Di Dio, presidenta de la Cámara de Turismo de Mérida, está muy optimista en cuanto a la afluencia de visitantes.

«Esta temporada vacacional que es la temporada más larga del año, tenemos excelentes expectativas, tomando en consideración, los muy buenos números que se manejaron en Carnavales y Semana Santa, aparte no solamente ofrecemos lo que es turismo convencional, sino también, turismo de naturaleza, turismo religioso, Mérida tiene mucho que ofrecer», apuntó.

Di Dio afirmó que la idea es posicionar a Mérida como el principal destino turistico de Venezuela.

Unión Radio