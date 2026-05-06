Brigadas para abuelos de la patria han identificado a 200.000 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad

CARACAS.- El viceministro de Protección Social del Ministerio para Adultos Mayores, Júnior Pérez, indicó que, hasta el momento han sido identificados 200.000 personas de la tercera edad en condición de vulnerabilidad para ser atendidos por las brigadas de atención integral para losllamados buelos de la patria.

«La solidaridad de nuestro pueblo ha permitido que muchos compañeros (de la tercera edad) mantengan su vida en condiciones relativamente buenas, pero hay otros (a los) que lamentablmente las sanciones han dado de manera crucial en sus vidas y hoy por hoy tenemos adultos mayores en condiciones de mayor vulnerabilidad que otros», indicó Pérez.

Detalló que estas brigadas están conformadas por un conjunto de actores institucionales, como los ministerios de los Abuelos, Salud, Deporte y Cultura, así como las misiones Abuelos de la Patria y Venezuela Joven, e instituciones como Instituto Nacional de Nutrición y el de Servicios Sociales, entre otros, nos organizamos en cada uno de los territorios para buscar a este conjunto de adultos mayores.

«Es una tarea que vamos a estar desarrollando en las 2.336 comunas de todo el país, ubicando a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad (…) caracterizando su situación para solventarlos», aseguró Përez.

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