Prepara Familia pide al Estado ayudar a madres cuidadoras de niños con discapacidad

CARACAS.- La ONG Prepara Familia presentó un informe sobre la situación de las madres cuidadoras de niños con discapacidad en el país, en el que se detalla cuál es su condición económica para costear los tratamientos.

Ante esto, la directora de la ONG, Katherine Martínez, comentó que este trabajo busca visibilizar la situación de estas mujeres que necesitan de ayuda del Estado, para así garantizar la calidad de vida de sus seres queridos.

«Actualmente, viven de pequeños emprendimientos que realizan ellas a pesar de todo el trabajo que ya tienen. Pequeños emprendimientos de gran escala, también reciben alguna que otra colaboración de algún familiar, pero realmente no tienen ningún tipo de ingreso; si es que están al pie de la cama de un hospital o en su casa. Hay una bonificación que da el Estado que no llega a cinco dólares, es mensual y llega solo en los casos de las que estén en el sistema. Este es un trabajo muy fuerte (…) almenos un 70 % de las mujeres con las cuales trabajamos tienen esa bonificación», expresó.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Martínez consideró que la remuneración para estas mujeres debería ser mucho más que el precio fijado por la canasta básica, en vista de que tienen que comprar alimentos, medicinas y costear exámenes médicos.

«El Estado debe levantar una data completa en el país que es algo que nunca se ha hecho (…) estamos hablando de un número muy importante. El Estado debe ver de qué manera abordar este tipo de apoyo que no es cualquiera», agregó.

Unión Radio