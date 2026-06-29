Más de 350 personas afectadas por los terremotos en la región central del país han llegado al estado Anzoátegui

CARACAS.- En el contexto de la migración interna causada por los terremotos, las autoridades del estado Anzoátegui se mantienen desplegadas junto a organizaciones no gubernamentales para atender a las personas afectadas provenientes de la región central. Hasta el momento, han sido reubicadas temporalmente en hogares de sus familiares.

“Son 353 personas las que han llegado a nuestro estado. De ellas, 120 han pasado de tránsito hacia la isla de Margarita. A todas se les ha estado dando atesnción. Queremos reconocer la voluntad, disposición de la sociedad toda a colaborar con lo que sea necesario para estos hermanos», indicó el gobernador, Luis José Marcano.

El mandatario regional aseguró que el sistema de salud tiene más de 500 infraestructuras disponibles con más de 10.000 trabajadores.

«Está garantizada la atención médica, la atención alimentaria para todas las personas que están llegando a nuestro estado Anzoátegui. Aquellos que requieran atención en centros de refugio, también están previendo esta labor. El llamado a todos a seguir acompañando a nuetros hermanos y hermanos», expresó el gobernador.

Según el balance regional, al momento se han logrado enviar más de 700 toneladas de ayuda humanitaria, gracias al aporte de instituciones públicas, privadas y la sociedad civil organizada en los 21 municipios de la entidad.

Unión Radio