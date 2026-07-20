Más de 23 mil afectados por los terremotos se encuentran en campamentos transitorios

CARACAS.- El vicepresidente Social y Territorial, Héctor Rodríguez, informó este lunes que hasta el momento se han atendido a 23 mil 587 personas en los campamentos transitorios que se activaron luego del doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

A través de redes sociales, el también ministro de Educación indicó que se mantienen instalados 107 campamentos con las víctimas de los terremotos en distintas partes del país.

De acuerdo con el balance oficial: en Caracas hay 41 campamentos con 8 mil 554 personas; en La Guaira se instalaron 28 con un total de 12 mil 447 personas; Miranda cuenta con 28 para unas mil 877 afectados; Aragua posee 10 con 662 víctimas de los sismos.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio