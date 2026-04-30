Marcha convocada por la Coalición Sindical culminó en concentración ante la imposibilidad de desplazarse en el centro de Caracas

CARACAS.- La marcha convocada por la coalición sindical para este jueves 30 de abril culminó en una concentración, ante la imposibilidad de desplazarse en el centro de Caracas.

La convocatoria llamaba a una concentración a las 10:00am para luego, cerca del mediodía intentar marchar en el centro de Caracas, pero desde primeras horas de la mañana se encontraron con cercos de la Policía Nacional que incluyeron el despliegue de blindados, los conocidos como «murciélagos».

La intención era solo exigir un ajuste del salario.

“Nosotros salimos pacíficamente. Como usted puede notar aquí la mayoría somos prácticamente d ela tercera edad, exigiendo un salario digno, no a la eliminación de la retroactividad de nuestras prestaciones sociales, porque ese es el cuento, que para poder dar un aumento nos van a tener que quitar las prestaciones sociales”, expresó José Pérez, preidente del Sindicato Obrero de la Universidad Experimental Simón Rodríguez.

Desde la coalición sindical se rechazó el despliegue policial.

“No nos dejaron marchar; no nos permitieron protestar por nuestros derechos que es un salario con poder adquisitivo», aseguró José Patines.

El movimiento sindical señaló que el próximo 7 de mayo realizará una nueva marcha, esta vez desde la Universidad Central de Venezuela.

Unión Radio