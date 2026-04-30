Barrett: Reanudación de vuelos comerciales demuestra la reconstrucción de los lazos económicos

CARACAS.- El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett, aseguró que la reanudación de los vuelos comerciales demuestra la reconstrucción de los lazos económicos entre los dos países.

Afirmó que, con el vuelo inaugural de esta nueva etapa, por parte de la American Airlines, se verificó la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de la gente de ambas naciones.

«La reanudación de los vuelos comerciales de pasajeros entre los EEUU y Venezuela es resultado directo del plan de tres fases del presidente Trump y el secretario Rubio. Bajo su liderazgo, hoy enviamos otra señal clara al mercado mundial de que Venezuela vuelve a estar abierta a los negocios», expresó Barrett.

Añadió que, con la administración Trump, EEUU mantiene su firme compromiso con la recuperación económica de Venezuela. «Hoy los resultados hablan por sí solos; los vuelos directos se han restablecido, el comercio fluye, el motor económico de Venezuela se está reactivando y apenas estamos comenzando», aseveró.

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