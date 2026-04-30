Presidenta encargada Delcy Rodríguez ajusta «ingreso mínimo integral» a $ 240

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un ajuste en el denominado «ingreso mínimo integral» que ahora se ubica en $ 240, mientras que la pensión será de $ 70.

«Nuestros abuelos, nuestras abuelas, los más golpeados, van a tener una pensión equivalente a los 70 dólares. (…) No es suficiente, nos falta mucho. Pedí un plan especial de atención para nuestros abuelos», indicó Rodríguez.

El ingreso mínimo integral establecido en la actualidad incluía una bonificación alimentaria ($40) y el denominado bono de guerra ($150).

En un mitin en los alrededores del jardín botánico de Caracas, Rodríguez saludó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, así como la llegada este jueves de un vuelo directo de Americam Airlines desde Miami luego de siete años de relaciones rotas.

Felicitó a los trabajadores del sector hidrocarburos porque han logrado levantar la producción petrolera hasta 1.200.000 barriles diarios.

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