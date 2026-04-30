Sector ganadero propone acuerdo de Estado para certificar al país libre de fiebre aftosa antes de 2030

CARACAS.- El presidente de la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal (Funvessa) y vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), José Labrador, argumentó que entre el sector privado y el Ejecutivo nacional debe de haber un acuerdo en el que se efectúe la formalización de Venezuela como país libre de fiebre aftosa para que la medida se cumpla antes del 2030.

«Esta es una tarea que tiene bastante tiempo ya, pero no lo habíamos entendido desde la parte político-privada y debe entenderse como un objetivo de Estado. El 1 de mayo debe empezar el primer ciclo de vacunación de este año, actividad que venimos haciendo regularmente en Venezuela de vacunar nuestros animales«, puntualizó.

En entrevista concedida al programa 2+2 con Andrés Rojas , aseguró que muy probablemente en el país no exista la enfermedad debido a que Venezuela se encuentra rodeada de naciones que cuentan con procesos de vacunación vigentes en su ganado local y en los últimos tiempos manejan certificaciones internacionales.

Asimismo, acotó que hay alrededor de 7 millones de cabezas de ganado que están vacunadas, proceso que se empezó a contabilizar desde el año pasado.

«Tenemos que vacunar más del 90 % del rebaño nacional para poder demostrar que no existe el virus. Probablemente no exista fiebre aftosa en Venzuela porque estamos rodeados de países que no tienen aftosa y no están infectados como tal porque hemos venido vacunando, el detalle están en que no hemos demostrado que lo estamos haciendo», detalló.

De igual forma, Labrador precisó que se debe cumplir con requisitos internacionales para conocer qué cantidad de ganado hay en Venezuela y debe haber un sistema de vigilancia. «Debe estar fortalecido, debe tener logística, equipos, vehículos, personal que esté dedicado a esto».

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