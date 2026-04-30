Viceministro Oliver Blanco confirma que delegación de EEUU llega al país para realizar acuerdos económicos

CARACAS.- El viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, afirmó que la conectividad aérea entre Estados Unidos y Venezuela, a través de la aerolínea American Airlines, representa una nueva etapa de relaciones entre ambos países.

«Representa la nueva etapa de relaciones entre EEUU y Venezuela, marcada por una agenda de trabajo y cooperación, llevada de la mano del presidente Donald Trump y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Es una nueva historia y etapa de convivencia que estamos escribiendo juntos los venezolanos. Es muy estimulante la llegada de este vuelo, no solo por lo que representa a nivel de conectividad; sino porque en él viene una delegación de la Casa Blanca con miras a acordar junto a empresarios, distintos mecanismos de entendimiento y cooperación económica en áreas de energía, petróleo y minería», aseveró.

Unión Radio