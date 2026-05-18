Dos nuevas ondas tropicales se aproximan al país

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este lunes que la onda tropical número 4 de la temporada llegará a la Guayana Esequiba entre este martes 19 y el miércoles 20 de mayo y podría causar precipitaciones de intensidad variable en la Región Central.

De acuerdo con el seguimiento, la onda tropical N°5 que actualmente se encuentra sobre Cabo Verde, tocará suelo venezolano la próxima semana, entre el viernes 29 y el sábado 30 de mayo.

El pronóstico para este lunes apunta a áreas nubladas y precipitación de intensidad variable en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Apure y el Lago de Maracaibo. Asimismo, se prevén posibles lluvias o lloviznas en partes de Miranda, Carabobo, Yaracuy, Falcón y Táchira.

El Inameh indicó que el resto del territorio prevalecerá con cielos parcialmente nublado y zonas despejadas.

Durante la semana se estiman cielos parcialmente nublados sobre la línea costera y los Llanos Centrales. Además, prevalecerá la inestabilidad atmosférica asociada a la actividad de la vaguada monzónica que afectará al occidente venezolano.

La zona de convergencia intertropical y una vaguada en la alta troposfera causarán precipitaciones y actividad tormentosa en áreas de Zulia, Los Andes, la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, y los Llanos Occidentales.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio