Once empresas venezolanas en el ranking de América Latina Cultura Organizacional

CARACAS.- Great Place To Work es una firma global de consultoría con más de 20 años en Venezuela que apoya en la transformación de los ambientes laborales de las empresas, y el próximo 21 de mayo, publicarán el listado de «Los Mejores Lugares para Trabajar» donde destacan 11 empresas venezolanas.

Foto cortesía: Great Place To Work

Norka Olivo, gerente de proyectos de esta consultoría, resaltó que evaluaron más de 10.000 percepciones confidenciales de empleados de distintas empresas del país, a través de un instrumento validado y estandarizado mundialmente donde solo dos preguntas están asociadas a la recompensa monetaria, siendo la confianza, el orgullo y las relaciones entre compañeros los pilares fundamentales para el análisis de los datos.

Destacó durante una entrevista concedida al programa «A Tiempo» que transmite Unión Radio , que el salario emocional tiene un peso importante, donde el empleado debe sentir que «tiene oportunidad de desarrollarse, ser reconocido y opinar», propósitos por los cuales son contactados por las organizaciones.

Olivo enfatizó que las empresas que participaron en el análisis están conformadas desde 10 hasta 3.000 empleados, de las cuales once entienden el impacto de la cultura organizacional positiva y serán publicadas a través de la página web: www.greatplacetowork.com.ve

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Mariangel García / Unión Radio