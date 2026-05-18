Diputado Oswaldo Vera aclaró que el ingreso de $240 se pagará fraccionado en 2 quincenas

CARACAS.- El diputado Oswaldo Vera, dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, explicó que el ingreso de $240 anunciado por el Ejecutivo estará fragmentado en dos asignaciones.

“Se van a pagar en dos fechas diferentes. Los $150 como se viene cancelando alrededor de la primera quincena y los $50 en la segunda quincena, de tal manera de no crear un boom de dinero en una fecha determinada. La distribución es como tradicionalmente hemos venido cobrando en fechas diferentes”.

“Una en la primera quincena y otra más alrededor de la segunda quincena, ese es el motivo fundamental, pero ahorita estamos en 240 dólares el equivalente a eso como ingreso mínimo para todos los trabajadores del país”, ratificó.

En el programa Al Instante con Esther Quiaro en Unión Radio precisó que aun no hay una fecha exacta para la resolución del tema de los tabuladores, pero asegura que «se está trabajando “en el sector público”.

Sobre las mesas de diálogo social dijo que están avanzado bajo dos figuras clave coordinadas por el ministerio del Trabajo: la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales y el Foro de Diálogo Social auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo -OIT-.

Ambos espacios reúnen a representantes del Estado, centrales sindicales de trabajadores, como la CBST, la CTV y la ASI, y gremios empresariales como Fedecámaras y Fedeindustria.

“Hemos creado cuatro mesas, aparte una sobre la seguridad social, donde estamos debatiendo todo lo que tiene que ver con las pensiones, la salud de los trabajadores. Otra que tiene que ver con el sector público donde se ha ido analizando los tabuladores”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio