Gobierno pide a Trinidad y Tobago información e indemnización por derrame de hidrocarburo

CARACAS.- Este lunes el canciller Yván Gil, exigió a Trinidad y Tobago información sobre un reciente derrame de hidrocarburos que, insistió, proviene del país insular, así como una indemnización por sus consecuencias en aguas, costas, ecosistemas y comunidades pesqueras venezolanas.

Gil, dijo que es grave no solo el derrame sino la falta de información por parte del Gobierno trinitense, y aseguró que desconocen el origen exacto, el volumen y el tipo de hidrocarburos.

Gil informó que las autoridades venezolanas han realizado la recolección de 12 toneladas de hidrocarburos, cubriendo el 70% del área afectada.

Añadió que tienen varias semanas trabajando en esta problemática que ocurrió a finales del mes de abril. «El 9 de mayo emitimos un comunicado por nuestra preocupación y no habíamos recibido ninguna notificación de parte del gobierno de Trinidad y Tobago, todo esto es sumamente preocupante».

Desde Casa Amarilla «Antonio José de Sucre», Gil compartió unas gráficas donde se visualiza la salida del hidrocarburo desde territorio perteneciente a Trinidad y afirmó que más de 500 pescadores han sido afectados y cuatro parques nacionales en riesgos. Aunado a esto comentó los efectos ambientales y limitaciones para sostener las comercializaciones.

El cancillier afirmó que se envió un reporte detallado con todas las afectacones al gobierno de Trinidad y Tobago y llamó a asumir los costo para revertir estos daños ambientales.

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