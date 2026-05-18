OMM: Latinoamérica vivió episodios de calor extremo «sin precedentes» en 2025

SAO PAULO.- Latinoamérica vivió episodios de calor extremo «sin precedentes» en 2025, con temperaturas muy por encima de la media y sequías de gran alcance, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) divulgado este lunes en Brasil.



El organismo de las Naciones Unidas ha alertado de que los niveles del mar aumentan «más rápido que la media mundial» en la costa sudamericana bañada por el Atlántico y en el litoral de América Central y el Caribe, mientras que los océanos continúan calentándose.

EFE

