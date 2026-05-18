Conindustria mantiene expectativas de crecimiento para el segundo semestre de 2026

CARACAS.-El presidente de Conindustria, Tito López, informó que el sector arrancó el segundo trimestre del año con un crecimiento de más de 9% e indicó que el impacto en la economía de las políticas que se han adoptado durante los últimos meses se verá reflejado en el segundo semestre de 2026.

«Teníamos seis años donde no teníamos un arranque de trimestre tan positivo como el que se tiene este año, estamos hablando de un 9,9%, sin embargo la capacidad instalada está en 48,2% porque la comparas con el último trimestre del año 2025″, dijo.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio insistió en que «muchos» de los resultados de las políticas en materia económica y la flexibilización de las sanciones «lo vas a ver en el segundo semestre».

López destacó que en la Encuesta Coyuntural del primer trimestre de 2026 de Conindustria, las empresas mostraron un 13% de optimismo para el sector industrial para este año.

Comentó que muchas empresas han realizado inversiones importantes en materia de generalización de energía para paliar la situación que se vive con el servicio.

López remarcó los avances que ha dado el Ejecutivo con la firma de contratos con grandes empresas para atender la situación con el sistema eléctricos. «Sabemos que va a llevar tiempo, pero creo que se va a comenzar a trabajar sobre ellos, y estoy seguro que se está haciendo», acotó.

Fallas de energía

El representante de Conindustria detalló que el promedio de 480 horas laboradas durante los primeros tres meses de este año a causa de los cortes de energía eléctrica que se han registrado en todo el territorio nacional.

«Hablamos de 48 cortes promedio», dijo. Además, remarcó que las empresas más afectadas son las que se ubican en Centro Occidente, Los Andes y el Oriente.

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Por otra parte, López calificó de «positivo» la revisión de las empresas que están a cago del Estado para «en su momento privatizar», por lo que considera que es «importante trabajar sobre ello».

«Creo que es un decisión certera por parte de la presidenta (encargada) de la República en revisar estas empresas y más allá, algunas de ellas que no son autosostenibles», comentó. Asimismo, sostuvo que una posible «sociedad mixta» entre el sector público y privado en esta materia «va a repercutir a nivel económico».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio