Groenlandia pide respeto a grupo de trabajo conjunto tras reunirse con enviado de Trump

COPENHAGUE.- El Gobierno de Groenlandia señaló este lunes tras una reunión con el enviado especial para esa isla de Estados Unidos, Jeff Landry, que cualquier discusión sobre la cooperación con este territorio autónomo danés debe centrarse en el grupo de trabajo conjunto creado hace unos meses.

«Se han repetido las distintas cosas que se dijeron desde el principio: que buscamos una buena cooperación que parta del respeto mutuo y que debemos respetar la tarea del grupo de trabajo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia», dijo en rueda de prensa el presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Landry había aterrizado la víspera en Nuuk, capital groenlandesa, para participar el martes y el miércoles en una conferencia empresarial como oyente e inaugurar el jueves la nueva sede del consulado estadounidense.

«Estoy aquí sólo para construir relaciones, escuchar, aprender y ver si hay posibilidades para ampliar la relación entre Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca», había dicho la víspera a la televisión pública danesa DR Landry, que rechazó cualquier intención anexionista.

La reiterada insistencia en el último año del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su país necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional situó al reino danés bajo una presión inusitada.

El anuncio a finales de febrero de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia ayudaron a rebajar la tensión.

Ese grupo ha mantenido varias reuniones, cuyo contenido no ha trascendido, aunque medios anglosajones han apuntado que Estados Unidos podría abrir más bases militares en la isla, en virtud de un acuerdo de defensa firmado hace varias décadas con Dinamarca.

El ministro de Asuntos Exteriores groenlandés, Múte B. Egede, aseguró este lunes que se está empezando a construir una base de trabajo «más prometedora que antes» en ese grupo, sin especificar más, según recogió DR.

Un encuentro «de cortesía»

El presidente de Groenlandia calificó la reunión con Landry -en la que también participó el embajador estadounidense en Dinamarca, Ken Howery- como un encuentro «de cortesía» y con «buen tono» en el que reiteró la posición groenlandesa sobre el derecho a decidir y «las repetidas amenazas contra nuestro país y nuestra gente».

«Esta reunión no mostró indicaciones de que nada haya cambiado, pero sí de que hay una disposición a escuchar», dijo Nielsen.

La Confederación de Empresarios de Groenlandia informó hace unas semanas de que Landry figuraba entre los cerca de quinientos asistentes a Future Greenland, una conferencia empresarial sobre la isla, pero que no había recibido ninguna invitación oficial, simplemente se había anotado como oyente.

Se trata del primer viaje conocido de Landry a Groenlandia desde que fue nombrado enviado especial a la isla hace medio año.

Landry había sido invitado por un particular a asistir en marzo pasado a una tradicional carrera de trineos en la isla, que cuenta desde hace un año con apoyo económico estadounidense, pero la invitación fue retirada finalmente después de las críticas de la organización.

EFE