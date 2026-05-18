Díaz-Canel: Cuba «tiene el derecho legítimo a defenderse de una arremetida bélica»

LA HABANA.-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que su país tiene «el derecho absoluto y legítimo a defenderse» después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán.

«Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EEUU, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano», argumentó.

Díaz-Canel reiteró que Cuba «no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país». «No los tiene contra EEUU, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional», agregó.

El presidente cubano señaló que quien está verdaderamente amenazando con una «agresión militar» a otro país es Washington y que esto, en sí, constituye ya «un crimen internacional».

Díaz-Canel advirtió que un ataque militar estadounidense a su país tendría devastadoras consecuencias para ambas partes y la región: «De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional».

EFE