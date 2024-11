Maduro repudia uso del nombre de Bolívar en ley estadounidense sobre Venezuela

CARACAS.- El presidente Nicolás Maduro repudió este miércoles que la Cámara de Representantes de Estados Unidos usara el nombre del Libertador Simón Bolívar en la «Ley Bolívar» para restringir las fuentes de financiamiento a Venezuela.

«Repudio totalmente el intento criminal de ponerle el nombre de Bolívar a una ley de guerra contra Venezuela, sucia y criminal contra Venezuela. Ustedes parecen destinados a plagar de incertidumbre, de guerra al mundo a nombre de la libertad, con Venezuela no han podido, ni podrán con esta ley basura pedida por los apellidos», expresó.

Aseveró que esta «ley de guerra» va en contra de los empresarios y los trabajadores del país. «Es una asociación para delinguir nacional e internacionalmente y se atienen a las consecuencias todos los que se asocien para pedir que la ley de guerra contra Venezuela» se ejecute.

Además cuestionó que el Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se pronuncie sobre el funcionamiento de las instituciones venezolanas y reiteró que el país no es colonia de nadie. «No se equivoque Blinken, Estados Unidos no se equivoquen con Venezuela», acotó.

El mandatario nacional destacó que la Asamblea Nacional trabaje en un ley contra el bloqueo y las acciones contra el país. Maduro encabezó este miércoles la instalación de la Comisión Electoral Nacional para la Elección de los Jueces de Paz, un proceso programado para el próximo 15 de diciembre, a su juicio esto representa la mejor forma de ejercer la soberanía y paz nacional.

«Vamos a la elección de los jueces de paz. Hoy estamos pagando una deuda histórica de 25 años. Con la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, esta es la consigna que se debe tener, el pueblo ejerciendo su soberanía ampliamente«, dijo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recordó que se elegirán hasta 3 jueces de paz y sus suplentes. “Se escogerán un total de 30 mil Jueces de Paz principales y suplentes en conjunto con el CNE, en al menos 5 mil centros de votación en todo el país”, informó.

Unión Radio