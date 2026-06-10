Fedecámaras y la OIM evalúan plan para la reinserción laboral de los repatriados

CARACAS.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Fedecámaras acordaron trabajar en planes para la reinserción laboral de los repatriados, informó la asociación empresarial.

La jefa de la misión interina de la OIM en el país, Lia Poggio, y el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, suscribieron un memorando de entendimiento y expresaron su compromiso con la promoción de «iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de las personas migrantes, retornadas y comunidades de retorno», según una nota de prensa.

El acuerdo establece el apoyo a procesos de reintegración e inclusión socioeconómica, incluyendo «el fortalecimiento de la empleabilidad y el acceso a oportunidades de generación de ingresos», señala Fedecámaras.

También contempla la promoción de iniciativas orientadas al empleo digno y a prácticas empresariales responsables, el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de oportunidades de formación y certificación de competencias y el impulso a proyectos de emprendimiento y medios de vida.

Además, incluye la promoción de la articulación entre el sector privado, la sociedad civil y actores institucionales y el intercambio de información y conocimiento.

Para Poggio, el trabajo con el sector privado es «clave para promover soluciones sostenibles que favorezcan la inclusión socioeconómica de las personas migrantes y amplíen sus oportunidades de acceso al mercado laboral», según cita el texto de Fedecámaras.

Por su parte, Capozzolo expresó su compromiso con la promoción de un «entorno favorable para la inversión, el empleo y la innovación, reconociendo el valor de la migración como un motor para el desarrollo productivo».

Desde febrero del año pasado, más de 28.000 venezolanos han retornado a su país, la gran mayoría desde Estados Unidos, en más de 150 vuelos de repatriación,

EFE