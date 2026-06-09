Agentes de seguridad mantienen despliegue táctico en zonas mineras del estado Bolívar

CARACAS.- Comisiones de la Fuerza Armada en conjunto con cuerpos de seguridad locales ejecutan un operativo en zonas mineras del estado Bolívar para dar con el paradero de líderes negativos de zonas mineras, según confirmaron a Unión Radio fuentes de seguridad.

Desde tempranas horas de la mañana se reportó el sobrevuelo de helicópteros por la zona del kilómetro 88 y Las Claritas, en el municipio Sifontes.

Pobladores también mencionaron el presunto desalojo de campamentos mineros.

Cabe destacar que algunos de los videos difundidos en redes sociales no corresponden al sur de Bolívar o son grabaciones modificadas.

De igual forma, habitantes desminitieron la presencia de militares norteamericanos y aclararon que se trata de un operativo de agentes de seguridad venezolanos.

Los funcionarios mantienen el despliegue en la región del Arco Minero del Orinoco.

Unión Radio