Casetel pide revisar tarifas e impuestos municipales para frenar rezago del sector

CARACAS.- La propuesta de facturación de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones -Casetel- se centra en aprobar la indexación diaria de las tarifas de telecomunicaciones, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela -BCV-, eliminando la regla que las obliga a facturar usando únicamente el tipo de cambio del primer día del mes.

El presidente encargado de Casetel, Pedro Marín, destacó que el año pasado, producto del Decreto de Emergencia Económica, a las empresas de telecomunicaciones se nos dio la instrucción. “Entendemos que había una situación económica difícil que aun afecta a la familia venezolana, pero el problema es que el sector que venía con un impulso muy importante de crecimiento se viene frenando”.

Asimismo, señaló que la excepción arancelaria, también está impactando con fuerza al sector. “Generalmente todos los equipos e insumos se compran en divisas y a esto hay que agregarle los impuestos municipales.

La excepción o exoneración arancelaria para el sector de telecomunicaciones es un beneficio fiscal que exime a las operadoras del pago de aranceles e impuestos de importación para incentivar la modernización tecnológica.

“A pesar de que nos reconocieron 1% en la ley de armonización fiscal, hay algunos municipios que se ponen creativos y empiezan a cobrar el despliegue de fibra, y le quieren cobrar a las empresas y el impulso que se dio se está frenando”, explicó en entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante.

Manifestó que esto se ha planteado a la directiva de CONATEL y “creo que el ente regulador desde hace ya varios años viene con una conciencia clara de lo que le hace falta al país y creo que esto lo vamos a solucionar prontamente”.

“En la medida en que hayan facilidades para que las empresas se instalen en esos municipios, van a tener una base mucho más amplia de contribuyentes, hay que pensar no en lo inmediato, sino en más adelante”, acotó.

Opina que en Venezuela hay oportunidades de crecimiento en todos los sectores, «no solamente en las telecomunicaciones, donde se ha permitido la participación privada y eso influye muy positivamente y ha sido parte del éxito de este sector”.

Subrayó que el sector comunicaciones es de capital intensivo “la empresa se mantiene con lo que aportan cada uno de los suscriptores”.

“No hay inversión, ni créditos, ni absolutamente nada, aquí es músculo propio de las empresas, su esfuerzo para poder prestar los servicios”, detalló.

Al referirse a las solicitudes enfocadas en revisar el tarifario y las exenciones arancelarias, Marín confía en que “si el sector telecomunicaciones logra llegar a un acuerdo en esos dos puntos, va a seguir con el impulso que venía”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio