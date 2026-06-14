Lula busca un cara a cara estratégico con Trump en el G7

SAO PAULO.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, embarcó este domingo rumbo a Francia para participar como invitado en la cumbre del G7, con el foco puesto en encontrarse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para intentar desactivar la amenaza arancelaria de EEUU.

Será la décima vez que Lula participa de este encuentro a lo largo de sus tres mandatos no consecutivos y, esta vez, el ojo de la diplomacia brasileña estará puesto en los pasillos del foro, al margen de la agenda oficial en la comuna francesa de Évian.

La Cancillería busca cerrar un encuentro bilateral con Trump para reactivar la química entre ambos e intentar revertir la amenaza de imponer nuevos aranceles a los productos brasileños; sobretasas que, de aplicarse, llegan hasta el 37,5 % por supuestas prácticas comerciales desleales y presuntas deficiencias en el combate al trabajo forzoso.

A pesar de los argumentos de la Casa Blanca, en Brasilia la nueva oleada de agresiones se interpreta en clave electoral: Lula cargó la culpa sobre las maniobras de la oposición ultraderechista liderada por el senador Flávio Bolsonaro, su principal rival para las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

Tras una reunión inesperada entre Trump y el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) a fines de mayo, Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a las bandas criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

Como respuesta, el mandatario progresista dijo que la soberanía nacional «no se negocia» y tildó de «traidor» a Bolsonaro hijo por instigar lo que considera una ventana a la intervención militar de EEUU.

Este nuevo pulso invita a Lula a buscar el cara a cara con el republicano con el fin de capitalizar políticamente el conflicto en plena precampaña electoral de cara a los próximos comicios, en los que marcha como favorito por seis puntos, según un sondeo.

El discurso en defensa de la soberanía nacional ya demostró ser una fórmula exitosa para el mandatario el año pasado, cuando sus niveles de aprobación se dispararon tras un choque similar con Washington.

En ese entonces, Trump aplicó aranceles a Brasil a raíz del proceso judicial que terminó con la condena del expresidente Bolsonaro en el Supremo por su implicación en la intentona de golpe de Estado.

El frente europeo y la agenda del multilateralismo

El otro gran foco de atención brasileña estará puesto en ir detrás de una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el fin de frenar el veto a la importación de carnes y otros productos de origen animal producidos en Brasil debido al uso de antimicrobianos prohibidos en Europa.

La decisión europea, que entrará en vigencia el próximo 3 de septiembre, generó sorpresa y preocupación en la diplomacia brasileña.

Mientras las reuniones con Washington y Bruselas siguen en el aire, la que sí está confirmada es la cita con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

El encuentro genera una gran expectativa ante la posibilidad de avanzar en un acuerdo de asociación económica entre el país asiático y el Mercosur, un paso que llega tras la firma mutua de un Marco de Asociación Estratégica el pasado diciembre.

Según la Cancillería brasileña, Lula tiene previstas al menos tres intervenciones centradas en la defensa firme del multilateralismo, la exigencia de una mayor contribución financiera de las naciones ricas ante las emergencias globales y la reforma urgente de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de las Naciones Unidas (ONU).

El jefe de Estado brasileño intervendrá en el debate sobre inteligencia artificial y la protección de menores en internet. En este espacio, la delegación suramericana se presentará como un referente global tras la adopción, en marzo de este año, de un Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia.

EFE