lunes, julio 6, 2026
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Se esperan lluvias en zonas de Caracas, La Guaira y Miranda durante este #6Jul

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CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), estima que durante este lunes se registrarán lluvias o lloviznas en áreas de Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua y Carabobo.

De acuerdo con el pronóstico, para este inicio de semana se esperan posibles precipitaciones en los estados Bolívar, Amazonas, Sucre, Anzoátegui, Guárico, norte de Cojedes, sur de Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, sur del Zulia y la Guayana Esequiba.

El Inameh informó que se aproxima la onda tropical número 22 y que su llegada al territorio nacional podría entre este lunes 6 y el martes 7 de julio.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio

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