Mikel Abecia sobrevivió a los terremotos y está seguro que tiene «un propósito en la vida»

CARACAS.- Mikel Abecia, sobreviviente de los trágicos terremotos en La Guaira, describió que fue un proceso duro salir de los escombros luego de la caída del edificio donde se encontraba en el momento, asegura que está vivo «porque debo tener un propósito en la vida».

«Cuando me siento con vida, nunca perdí el conocimiento, me dije ‘Mikel, estás con vida y tienes que salir de esto. Tranquilo, respira’. Logré mover un poco el torso y logré respirar un poquito mejor y me calmé. Me dije ‘si estás con vida es por algo, Dios no te va a dejar con vida para que te mueras aquí ahogado'», relató.

En entrevista para el programa A Tiempo que transmite Unión Radio , dijo que un vecino fue de gran ayuda para levantar los escombros que tenía encima. Posterior a eso, señaló que tuvieron un camino difícil para bajar por la edificación.

«En ese momento un segundo representan diez horas, cuando mi vecino estaba buscando a su madre, que lamentándolo mucho perdió la vida, te imaginarás la felicidad mía cuando me escucha y escucho que me está llamando me dice ‘tranquilo Mikel que yo te saco de esto’. Un momento duro en el que le dije ‘ hijo sácame, sácame, sácame’. Él empieza a trabajar, levantar escombros cuando yo tenía medio cuerpo trabado porque tenía una puerta que me había salvado, eso evitó que en la cabeza me dieran golpes».

Aseguró que fue de mucha ayuda el apoyo que brindaron los propios residentes para rescatarse entre ellos.

Por otro lado, Abecia, quien es ingeniero civil, indicó que La Guaira se «va a recuperar» de lo vivido el pasado 24 de junio puesto que ya supieron cómo hacerlo tras el deslave de Vargas.

«¿Vamos a necesitar ayuda?, Sí, eso no lo niego, pero tengo toda la fe que La Guaira se recupera y yo voy a estar al pie del cañón ayudando con mi granito de arena. La Guaira se recupera, no lo dudes, de aquí a dos meses, tres meses vas a ver el cambio», puntualizó.

Unión Radio