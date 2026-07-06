Fedecámaras apela al sentimiento nacional y al trabajo mancomunado para reconstruir el país

CARACAS.- La fase de reconstrucción de La Guaira y de otras zonas ha comenzado oficialmente tras el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. El gobierno regional y nacional ha declarado al estado costero como área de desastre y análisis satelitales preliminares calculan cerca de 58.000 estructuras dañadas a nivel nacional, incluyendo viviendas, escuelas y hospitales.

El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, destacó la movilización activa e inmediata del sector privado frente a la emergencia nacional provocada por el doblete sísmico.

“Hemos contabilizado más de 10 empresas que inmediatamente movilizaron maquinaria de construcción. Casi 60 empresas que movilizaron transportes a la zona para poder llevar insumos y materiales, prácticamente 70% de las cámaras de producción y comercio se constituyeron como centros de acopio para poder dar apoyo a esta situación”.

Destacó que Fedecámaras ha definido como mejor estrategia la participación activa en todos los proyectos relacionados con la infraestructura básica.

“Queremos participar de ese proceso y vamos a hacer todo lo que esté al alcance de nuestra capacidad creativa, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, para poder buscar fondos para proyectos y para poder establecer estructuras y mecanismos desde todo punto de vista transparentes, auditables y efectivas y coordinadas con todos los actores sociales y ahí tenemos que meter a las autoridades del Estado para trabajar e incidir en aquellos proyectos que tengan mayor impacto y beneficio para la comunidad”, detalló.

Subrayó, en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio, que “el reto en los próximos días, meses y años pasa por un trabajo conjunto mancomunado, no solamente de todo el sector empresarial sino la articulación de todos los sectores sociales para poder recuperar en función del nuevo plan de ordenamiento que pueda darse en las zonas afectadas y eso, insisto, eso llama al concurso de todos”.

Opina que debemos repensarnos no solamente como sociedad, sino ante el hecho económico “para tener mayores capacidades frente a situaciones de este tipo”.

Considera que hay que pensar un país que se integra de una manera diferente “que colabora de una manera distinta, que tiene un concepto de lo público y que tiene un concepto de lo nacional de una manera distinta”.

“Veo con buenos ojos ese sentimiento nacional y como ese sentimiento de unión como venezolanos está intacto, pero ahora tenemos que ponerlos al servicio de la creación de estructuras que le sirvan a todos los venezolanos y, eso pasa porque todo cuesta mucho trabajo, por crear estructuras también para que la gente pueda desplegarse en el trabajo para que las empresas puedan participar activamente y sean socialmente responsables”, agregó.

Remarcó que como país hay que abordar esta crisis del terremoto con máxima inclusión de todos los factores que quieran ayudar y sumar, en ese sentido estaremos más cerca de la solución”.

Anuncio la creación de “una cruzada para conversar con todos los sectores privados del mundo con el objetivo de buscar ayudas primero e inversiones después”.

“Lo primordial que necesita una persona, un venezolano, sobre todo un habitante de La Guaira, Miranda, Caracas, de cualquiera de las zonas afectadas de Falcón, Carabobo y Aragua, lo primero que necesita en este momento es tener un empleo, un techo, posibilidades para poder crecer y desarrollarse y aportar al crecimiento de la nación, entonces ese es el sentimiento nacional al cual apelamos al principio”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio