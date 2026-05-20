Diputado Algarra apuesta por la voluntad política para sacar los partidos políticos del TSJ

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Alexis Algarra, afirma que la reforma judicial representa una «oportunidad muy importante» para «sacar a los partidos» del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y avanzar hacia un poder «imparcial».
El parlamentario apuesta que el proceso «no sea estético» y que abunde la voluntad política para lograr que los nuevos magistrados sean «imparciales» y que quienes ocupen una silla en el TSJ sean «verdaderos juristas que tengas unas credenciales suficientes, que sean sometidos al escrutinio público y que no tengan militancia partidista».
«Tenemos que refundar el Poder Judicial desde sus cimientos porque la verdad no le está haciendo de ningún tipo de utilidad a la ciudadanía», dijo en entrevista concedida al programa Sin duda que transmite Unión Radio.
Algarra espera que los espacios del TSJ sea ocupado por «los mejores juristas de Venezuela» para que den «un giro a la justicia y la pongan verdaderamente al servicio de la República y al servicio de los ciudadanos».
En cuanto al aumento en el número de magistrados, el parlamentario cree que podría ser «positivo» en relación a la «celeridad procesal» en los procesos judiciales. «El problema no es si hay 12 magistrados más o 12 magistrados menos, el problema es si el Tribunal Supremo de Justicia verdaderamente está cumpliendo con su función ajustado a la Constitución», acotó.
Lourdes G. Soublette/Unión Radio