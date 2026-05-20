Diputado Algarra apuesta por la voluntad política para sacar los partidos políticos del TSJ

El parlamentario apuesta que el proceso «no sea estético» y que abunde la voluntad política para lograr que los nuevos magistrados sean «imparciales» y que quienes ocupen una silla en el TSJ sean «verdaderos juristas que tengas unas credenciales suficientes, que sean sometidos al escrutinio público y que no tengan militancia partidista».

«Tenemos que refundar el Poder Judicial desde sus cimientos porque la verdad no le está haciendo de ningún tipo de utilidad a la ciudadanía», dijo en entrevista concedida al programa Sin duda que transmite Unión Radio.

Algarra espera que los espacios del TSJ sea ocupado por «los mejores juristas de Venezuela» para que den «un giro a la justicia y la pongan verdaderamente al servicio de la República y al servicio de los ciudadanos».