Localizan cuerpo de adolescente que había desaparecido en Naiguatá

CARACAS.- Funcionarios de rescate y cuerpos de seguridad localizaron la noche de este domingo el cuerpo de un adolescente que había sido reportado como desaparecido en Naiguatá, estado La Guaira.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Andrés Goncalves, detalló que el hallazgo se produjo pasadas las 9:40 de la noche del domingo cerca de playa Mansa.

«Gracias a la articulación con los Consejos de Pescadores, con los distintos órganos de seguridad ciudadana y a la comunicación con los familiares del adolescente desaparecido en horas de la noche de este domingo se logró la recuperación del cuerpo de Nilxon Jesús Rivera Martínez», escribió Goncalves en una video publicado en Instagram que muestra el momento de la labores de recuperación del cuerpo.

Unión Radio