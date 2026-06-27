Llegan a Venezuela rescatistas franceses para apoyar en las labores de búsqueda

CARACAS.- Un grupo conformado por 85 rescatistas pertenecientes a los regimientos 4° y 7° de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil de Francia arribaron a Venezuela para apoyar en las acciones de búsqueda y alvamento.

A través de la cuenta en Instagram de la Embajada Francesa se conoció sobre la llegada de la delegación.

“Este equipo de élite está especializado en operaciones USAR (Búsqueda y Rescate Urbano en entornos colapsados) y viene a sumar esfuerzos con las autoridades y servicios de socorro locales tras los fuertes y trágicos sismos que han afectado a Venezuela”, detallaron.



El grupo está conformado por especialistas en salvamento y desescombro de alta complejidad, personal médico y sanitario para atención de emergencia y equipos cinotécnicos (unidades caninas) expertos en localización de personas.

Unión Radio