miércoles, mayo 6, 2026
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León XIV visitará en Madrid un centro de Cáritas y hablará en el Congreso de los Diputados

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CIUDAD DEL VATICANO.- León XIV será recibido por los reyes de España en el Palacio Real, visitará la casa para personas sin hogar del proyecto ‘Cedia 24 horas’ de Cáritas en Carabanchel (Madrid) y acudirá al Congreso de los Diputados, donde será el primer pontífice en pronunciar un discurso en el parlamento español, según el programa oficial del viaje del papa a España, del 6 al 12 de junio.

León XIV se reunirá el lunes 8 de junio con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica, donde el papa residirá durante su estancia en Madrid, según el programa de su visita a España, del 6 al 12 de junio, publicado este miércoles por el Vaticano. 

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EFE

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