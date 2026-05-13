León XIV reza en donde hace 45 años dispararon a Juan Pablo II

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV rezó este miércoles, antes de iniciar la audiencia general, en el lugar de la plaza de San Pedro donde el 13 de mayo de 1981 se produjo el atentado contra Juan Pablo II.



«Hoy recordamos la memoria de la Virgen de Fátima. En este día hace 45 años se atentó contra la vida del papa Juan Pablo II y por esta razón he dedicado mi catequesis de hoy a la Virgen María», explicó el papa estadounidense.



Antes de la audiencia, el papa se acercó a la placa colocada en la plaza que lleva el escudo del pontífice polaco y que indica el punto exacto donde recibió las tres balas durante el atentado del 13 de mayo de 1981. Allí permaneció algunos minutos en oración y después se arrodilló para tocar la plaza.



Aquél día, a las 17.19 horas, durante la típica audiencia semanal Juan Pablo II, mientras estaba a bordo de un jeep blanco y saludaba a los fieles reunidos en la plaza San Pedro.



El agresor fue identificado como Mehmet Alì Agca, un terrorista turco de extrema derecha. El pontífice fue inmediatamente internado en el Policlínico Gemelli y sometido a una operación que duró cinco horas y media.



En ocasión de un aniversario del atentado, uno de los primeros, Karol Wojtyla hizo engarzar uno de las balas en la corona de la Virgen de Fátima en Portugal. En la Navidad de 1983, Juan Pablo II se encontró con el agresor en prisión, quien dijo le pidió su perdón.

EFE

