Lanzan explosivos contra sede de la agencia reguladora de minas en Ecuador

QUITO.- La explosión se produjo en la sede de la ARCOM, en el centro de Machala. según los reportes preliminares, desconocidos dejaron un artefacto explosivo junto a panfletos con amenazas dirigidas a funcionarios encargados de los controles mineros. El estallido no dejó heridos, pero causó graves daños en el edificio y afectaciones en al menos ocho viviendas cercanas.

Los investigadores hallaron mensajes intimidatorios en los que se advertía que se trataba de un «primer aviso» contra personal de la entidad.

El Gobierno relacionó el atentado con los operativos ejecutadas horas antes contra la minería ilegal en la provincia de el oro. El Ministerio de Ambiente y Energía informó que, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, se realizaron ochenta y ocho intervenciones en distintos puntos de la zona.

En un comunicado oficial, la cartera de Estado aseguró que «no es una coincidencia» y sostuvo que lo ocurrido representa una reacción de quienes buscan intimidar a las instituciones en su lucha contra las estructuras criminales ligadas a la actividad minera ilegal. las investigaciones continúan para identificar a los responsables.

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