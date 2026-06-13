Ejecutan plan de vialidad en Mérida para atender zonas afectadas por las lluvias

MÉRIDA.- El alcalde del municipio Antonio Pinto Salinas de Mérida, Edwuard Rojas, informó que las lluvias registradas este año en el eje del Mocotíes afectaron las vías de penetración agrícola en distintas zonas.

Rojas indicó que presentan dificultades con el servicio de recolección de aseo urbano, pero que han puesto un plan de contingencia en marcha.

De momento todos los pasos que conectan con los estados Zulia, Barinas, Táchira y Trujillo están habilitados y en puntos críticos afectados hace un año trabajan en las mejoras.

Unión Radio