La Cruz de Mayo y posibles tradiciones a declararse como «Patrimonio Cultural»

Señaló que esta creencia originada en Europa y transmitida a los pueblos originarios venezolanos, se caracteriza por vestir la cruz con flores y entonar galerones, fulías y malagueñas, acompañados de cuatro y maracas para los bailes de joropo.

Durante una entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio , resaltó que el pasado mes de marzo se formalizó ante la UNESCO la postulación de la Hallaca para su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, bajo un expediente titulado «La Hallaca: universo culinario, festivo e identitario de la Navidad en Venezuela».

Irady, quien representa a Venezuela ante la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, estima que para el 2029 se declare la arepa como patrimonio cultural y en el 2031 la hallaca.