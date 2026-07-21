Julio Castro descarta riesgo epidemiológico importante por hantavirus

CARACAS.- Julio Castro, médico cirujano con posgrados en medicina interna e infectología, explicó que el hantavirus ha sido identificado desde principios de los años 90 en Venezuela con las cepas del virus Caño Delgadito y el virus Maporal, las cuales solo se transmiten de roedores a humanos.

Enfatizó que no existe riesgo de transmisión en el territorio, más allá de la zona sur de Anzoátegui, donde fallecieron tres personas recientemente.

Durante entrevista concedida al programa «Entre Líneas» que transmite Unión Radio , enfatizó que la identificación temprana es vital, por ende, si las personas notan fiebre o dificultades respiratorias, deben acudir al médico. Asimismo, destacó el uso de tapabocas en zonas rurales.

«No va a generar riesgo epidemiológico importante», destacó.

Mariangel García / Unión Radio