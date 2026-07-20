Jefe de delegación de Israel afirma que continuará la ayuda humanitaria con Venezuela

CARACAS.- El jefe de la delegación de Israel en Venezuela, Gil Artzyeli, resaltó que aunque no existen relaciones diplomáticas entre ambas naciones, el gobierno israelí puso a disposición un equipo de trabajo en La Guaira para atender a las víctimas de la tragedia del doble terremoto del pasado 24 de junio.

«Una vez que termine la misión humanitaria, vamos a seguir en contacto. Ya hemos establecido contacto con las autoridades locales y los expertos de todo tipo. El nivel de cooperación y entendimiento es al máximo (…) no tenemos aquí una embajada o representación, toda la parte logística y permisos de llegada costó un tiempo. La comunidad judía sirvió y el rabino Isaac Cohen fue una persona clave en la coordinación de la llegada de la delegación; pero fue en un punto donde rescatar personas con vida ya era tarde. Nos hemos enfocado en la reconstrucción y en ayudar a identificar los edificios que se pueden rescatar«, expresó en entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio .

Artzyeli comentó que el contacto para propiciar la ayuda humanitaria se debió a la gestión del rabino Isaac Cohen, descartando así la intervención de Estados Unidos.

Con respecto a los sectores oficialistas que han cuestionado la presencia de Israel en Venezuela, el diplomático señaló que vinieron al país para ayudar, puesto que «no ven fronteras, política ni ninguna otra cosa que no sea apoyar a la gente».

«La ayuda y la solidaridad con el pueblo venezolano y más que todo con los damnificados, va a seguir a través del contacto con los expertos de Israel y Venezuela (…) todo el conocimiento, experiencia y tecnología que nosotros tenemos, que puede servir para aliviar el sufrimiento que hay en La Guaira, está a la disposición del pueblo y del gobierno de Venezuela», agregó.

El rabino principal de la Asociación Israelita de Venezuela, Isaac Cohen

Por su parte, el rabino principal de la Asociación Israelita de Venezuela, Isaac Cohen, afirmó que ha mantenido buena comunicación con los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y ahora con Delcy Rodríguez.

Insistió en la necesidad de retomar los canales diplomáticos entre ambas naciones, así como la apertura de la embajada israelí en Venezuela.

«Con el pueblo venezolano hubo todo el cariño, todo el amor, toda la comunicación necesaria (…) Yo siempre en mis contactos con los diferentes gobiernos, siempre les he hablado sobre la importancia de que Venezuela mantenga relaciones con Israel e Israel mantenga relaciones con Venezuela, ambos se beneficiarían y redundarían para el mejoramiento del pueblo», comentó.

Jean Carlos González/ Unión Radio