Inter llegó al sector “Lomas del Este” en Valencia

CARACAS.-En mayo, Inter inició el despliegue de fibra óptica en el sector “Lomas del Este”, ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, con el compromiso de mejorar el servicio en esta región del país.

Esta iniciativa beneficia a más de 1.200 hogares con planes adaptados a las necesidades de cada usuario. Además, se ejecutan mejoras de infraestructura para continuar expandiendo el servicio en la región.

Los habitantes del sector ya pueden solicitar los servicios de Inter y disfrutar de internet por fibra óptica desde $32 al mes. Los planes ofrecen velocidades de 300 Mbps, 600 Mbps y hasta 1 Gb, e incluyen 150 canales de televisión mediante la plataforma de streaming InterGo+ y servicios de salud respaldados por el Grupo Nueve Once.

Para más información sobre los productos y servicios de Inter, visita inter.com.ve o sigue a la marca en redes sociales como Instagram, Facebook, X y TikTok: @TuMundoInter.

También puedes contactar a la empresa por WhatsApp al 0412–00INTER (0412-0046837) o visitar alguno de sus más de 350 agentes autorizados en inter.com.ve/agentes.

Nota de prensa Inter