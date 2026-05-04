Impulsan organización minera y proyecto de planta de lixiviación comunal en Bolívar

CARACAS.- El ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva Hernández, encabezó el Primer Encuentro de Mineros y Mineras del Kilómetro 88 en el estado Bolívar para fortalecer la organización popular y productiva del sector minero.

La actividad reunió a trabajadores y trabajadoras del sector aurífero, brigadas mineras y representantes de las comunidades, en un espacio de articulación orientado a consolidar mecanismos de organización que permitan avanzar hacia una minería más eficiente, responsable y con mayor impacto social.

Durante la jornada, fue anunciado el proyecto de construcción de la primera planta de lixiviación comunal de la zona, iniciativa impulsada por la Corporación Venezolana de Minería (CVM), que busca fortalecer la capacidad de procesamiento del mineral y generar beneficios directos para las comunidades mineras.

Silva destacó que el proyecto representa un avance para democratizar el procesamiento del mineral, permitiendo que la riqueza generada por la actividad minera pueda traducirse en mejoras para sectores fundamentales como la educación, la salud y el desarrollo social de las familias de la zona.

Asimismo, resaltó el papel de las Brigadas Mineras como herramienta fundamental para la organización territorial y el impulso de una minería responsable, alineada con las políticas de desarrollo productivo y sostenibilidad promovidas por el Ejecutivo nacional.

El encuentro también permitió escuchar propuestas y planteamientos de los trabajadores del Km 88, fortaleciendo la articulación entre el Gobierno nacional y el sector minero organizado en una de las zonas estratégicas para la producción aurífera de Bolívar.

Lea también: Central Bolivariana confía que posible reforma laboral traerá mejores reivindicaciones

Nota de Prensa/Unión Radio