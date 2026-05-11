Hondius abandona el puerto de Tenerife tras desembarcar a todos los pasajeros Mundo mayo 11, 2026 Updated: mayo 11, 2026 Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE), 11/05/2026.- El crucero MV Hondius, afectado por varios casos de hantavirus, permanece fondeado en el interior del puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), a la espera de que se desembarque a los últimos tripulantes y pasajeros que van a ser repatriados a sus países desde el aeropuerto de Tenerife Sur. EFE/Ramón de la Rocha - Advertisement - Granadilla de Abona.- El crucero MV Hondius abandonó pasadas las siete de la tarde, hora local canaria (18.00 GMT), el puerto de Granadilla, en Tenerife, tras desembarcar a todos sus pasajeros y parte de la tripulación. EFE/UniónRadio - Advertisement - TagsHantavirusmundoMV Hondiusprincipal2 Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp - Advertisement - - Advertisement - - Advertisement - ÚLTIMAS NOTICIAS 2 + 2 con Ginette González y Andrés Rojas Afirman que archivos desclasificados por EEUU no evidencian “vida extraterrestre» mayo 11, 2026 - Advertisement - País Venezuela protesta por afirmaciones «impropias» del secretario general de la ONU mayo 11, 2026 En audio Diputado Alexis Algarra pide «refundar» el Poder Judicial con magistrados imparciales mayo 11, 2026 AUDIO ¿Cómo funciona el sistema electoral colombiano de cara a las elecciones presidenciales? mayo 11, 2026 NOTICIAS RELACIONADAS AUDIO ¿Cómo funciona el sistema electoral colombiano de cara a las elecciones presidenciales? mayo 11, 2026 Eeuu EEUU presenta cargos criminales contra más de 25 personas vinculadas al Tren de Aragua mayo 11, 2026 Mundo EEUU sanciona a 12 personas y entidades acusadas de facilitar petróleo iraní a China mayo 11, 2026 Mundo Suspenden el juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales y ordenan su captura mayo 11, 2026 - Advertisement -