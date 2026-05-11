lunes, mayo 11, 2026
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Hondius abandona el puerto de Tenerife tras desembarcar a todos los pasajeros

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GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE), 11/05/2026.- El crucero MV Hondius, afectado por varios casos de hantavirus, permanece fondeado en el interior del puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), a la espera de que se desembarque a los últimos tripulantes y pasajeros que van a ser repatriados a sus países desde el aeropuerto de Tenerife Sur. EFE/Ramón de la Rocha
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Granadilla de Abona.- El crucero MV Hondius abandonó pasadas las siete de la tarde, hora local canaria (18.00 GMT), el puerto de Granadilla, en Tenerife, tras desembarcar a todos sus pasajeros y parte de la tripulación.

EFE/UniónRadio

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