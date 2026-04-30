Hiram Gaviria pide un cambio «radical y profundo» en el BCV

CARACAS.- El presidente del Partido Unión y Entendimiento (Puente), Hiram Gaviria, consideró que entre los avances en materia económica, debe haber un «cambio radical y profundo» en el Banco Central de Venezuela (BCV), porque es el «motor de todo el sistema monetario» del país.

Asimismo, comentó que el gobierno debe profundizar en «todos los niveles» las leyes económicas que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional (AN), así como aquellas en materia social y de derechos humanos.

«El 3 de enero produjo un cambio en las personas, pero hay una continuidad en quienes ejercen el poder (…) liberación de presos políticos, la Ley de Amnistía, el lenguaje moderado por parte de los gobernantes, el proceso de reapertura económica con la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Minas, la Ley de Aceleración de los Procesos Administrativos; pero falta profundizar los cambios a todos los niveles. Pudiéramos agregar que Venezuela comienza un proceso de reinserción en la comunidad financiera internacional: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo», expresó.

Con respecto a los cambios producidos en la empresa petrolera Pdvsa, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y ciertos ministerios, Gaviria señaló que es necesario que estas renovaciones devuelvan la institucionalidad, las leyes y la integridad de las personas que estén al frente de dichos cargos.

«Tampoco que no vayamos a un reparto burocrático, porque podemos tener la tentación, por parte de sectores de la oposición, pescar en estas circunstancias y conformarse con un magistrado en una de las salas del Tribunal Supremo de Justicia. No está de más hacer la advertencia, porque la figura del ‘tírame algo’ le ha hecho mucho daño al país y a sectores de la oposición que se complacen con obtener una dádiva», añadió.

Relaciones diplomáticas

Con respecto al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU, el dirigente político consideró que este primer vuelo de American Airlines es «positivo», porque «nunca debieron haberse suspendido las relaciones diplomáticas y consulares que afectan a tantos venezolanos en el exterior».

«Ojalá este primer vuelo sea seguido, seguramente, por líneas locales, así que también hay que pedir reciprocidad. Así como líneas internacionales vienen a Venezuela, también líneas nacionales deben ir a esos destinos», agregó en entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio .

Jean Carlos González/ Unión Radio